Страна и люди
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Страна и люди

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Politico: НАТО рано или поздно направит свои войска на Украину

Politico: НАТО рано или поздно направит свои войска на Украину

Страны НАТО допускают возможность отправки войск на Украину «рано или поздно», сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного источника из оборонного ведомства одной из стран Североатлантического альянса.

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