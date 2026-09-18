В ДНР заявили, что противнику не удастся дискредитировать думские выборы

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. ДНР была готова к попыткам противника дискредитировать выборы депутатов Госдумы, заявил журналистам премьер-министр республики Андрей Чертков, проголосовавший на избирательном участке в Донецке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым