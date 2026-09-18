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ТАСС

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В ДНР заявили, что противнику не удастся дискредитировать думские выборы

В ДНР заявили, что противнику не удастся дискредитировать думские выборы

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. ДНР была готова к попыткам противника дискредитировать выборы депутатов Госдумы, заявил журналистам премьер-министр республики Андрей Чертков, проголосовавший на избирательном участке в Донецке.

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