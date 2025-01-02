Дубинский жестко высказался о вере Залужного гадалкам

Критике бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за упоминания гадалки в его книге подверг, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 2 января в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии