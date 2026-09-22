Президент Латвии попросил НАТО учесть, что ВС России стали опаснее за время СВО

Вооруженные силы России стали опаснее за время специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 22 сентября, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
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