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Востоковед оценил перспективы развития отношений новых властей Сирии с Европой

Новые власти Сирии более склонны выстраивать отношения с арабскими странами, чем с государствами Европейского союза (ЕС), считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

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