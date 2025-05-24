Лавров: Запад неоднозначно воспринимает укрепление многополярности

Страны коллективного Запада неоднозначно воспринимает ситуацию с укреплением многополярности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), передает ТАСС.
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