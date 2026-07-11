Открытая героизация нацистских коллаборантов на Украине осложнила отношения Киева с Варшавой. Об этом заявила Анастасия Володина, корреспондент RT, напомнив, что Россия давно предупреждала о неонацистских симпатиях в Украине.
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