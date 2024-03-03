В Белграде после массовых протестов пройдут новые выборы

Оппозиция и наблюдали обвиняли власти в фальсификацияхРуководство скупщины (городского собрания) Белграда решило провести новых выборы в сербской столице из-за невозможности сформировать правящее большинство, заявил временный глава скупщины Тома Фила.
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