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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Име Удока не увидел старания у своих игроков: «Когда вас выносит команда, которая обычно вообще не борется, это плохой знак»

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока раскритиковал команду за недостаток старания после поражения от «Лейкерс» (97:107).

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