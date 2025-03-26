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Москва побеждает: разведка США считает, что РФ и Украина предпочитают длительную войну вместо сделки

Москва побеждает: разведка США считает, что РФ и Украина предпочитают длительную войну вместо сделки

Несмотря на то, что и Россия, и Украина продемонстрировали готовность опробовать частичное прекращение огня, лидеры двух стран на данный момент, вероятно, по-прежнему считают, что риски затяжной войны меньше рисков неудовлетворительного урегулирования.

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