Москва побеждает: разведка США считает, что РФ и Украина предпочитают длительную войну вместо сделки

Несмотря на то, что и Россия, и Украина продемонстрировали готовность опробовать частичное прекращение огня, лидеры двух стран на данный момент, вероятно, по-прежнему считают, что риски затяжной войны меньше рисков неудовлетворительного урегулирования.
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