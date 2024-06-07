Золотой замок и дикий мир во Владивостоке: «Королевский цирк» представляет новое грандиозное шоу

С 8 июня «Королевский цирк» Гии Эрадзе будет блистать на арене Владивостокского цирка. Новое захватывающее шоу, созданное художественным руководителем продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженным артистом России Гией Эрадзе в сотрудничестве с «Российской государственной цирковой компанией», погрузит зрителя в неповторимую атмосферу роскоши, волшебства и грации.
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