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Аукцион «Дыхание жизни» Благотворительного фонда имени Юрия Тена прошел в Москве

Аукцион «Дыхание жизни» Благотворительного фонда имени Юрия Тена прошел в Москве

Юбилейный, 15 аукцион «Дыхание жизни» Благотворительного фонда имени Юрия Тена прошел в Москве. В этом году организаторы постарались создать атмосферу, тесно связанную с традициями и обычаями людей, живущих у Байкала.

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