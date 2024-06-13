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Региональная Юридическая Служба

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«Иванушки» рассказали о нападениях фанаток

«Иванушки» рассказали о нападениях фанаток

Фото: 1tv.ru Солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко в интервью изданию Voice поделились шокирующими историями о фанатках, чья преданность группе переходила все границы.

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