«Иванушки» рассказали о нападениях фанаток

Фото: 1tv.ru Солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко в интервью изданию Voice поделились шокирующими историями о фанатках, чья преданность группе переходила все границы.
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