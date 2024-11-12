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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» вряд ли продлит контракт с Дайером. У защитника ни одного полного матча в сезоне

Мюнхенский клуб вряд ли продлит с 30-летним защитником контракт, срок которого истекает 30 июня 2025 года, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport.

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