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Северокорейский университет хочет открыть представительство в Сибири

Северокорейский университет хочет открыть представительство в Сибири

«Ячейка» ведущего вуза КНДР — имени Ким Ир Сена — может появиться в новосибирском Академгородке. Сейчас решаются организационные вопросы и идет поиск потенциального места для размещения представительства.

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