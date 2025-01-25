Воспалительные процессы в организме: 5 тревожных признаков

По словам врачей, воспалительные процессы нужно обязательно лечить, иначе они могут привести к развитию диабета, ревматоидного артрита, красной волчанке, болезни Альцгеймера, болезням сердечно-сосудистой системы и многим другим опасным и тяжелым недугам.