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Воспалительные процессы в организме: 5 тревожных признаков

Воспалительные процессы в организме: 5 тревожных признаков

По словам врачей, воспалительные процессы нужно обязательно лечить, иначе они могут привести к развитию диабета, ревматоидного артрита, красной волчанке, болезни Альцгеймера, болезням сердечно-сосудистой системы и многим другим опасным и тяжелым недугам.

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