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Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Саутгемптона», «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл»

«Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в 13-м туре АПЛ. Также в субботу «Манчестер Сити» победил «Брайтон» (3:1), «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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