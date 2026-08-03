Учёные выяснили, почему дети из деревень редко страдают от аллергии

Согласно результатам работы немецких специалистов из Университетской клиники Мюнхена и Института имени Гельмгольца, у детей, которые с раннего возраста находились рядом с крупным рогатым скотом в сельской местности, заметно ниже частота диагностирования бронхиальной астмы, поллиноза и атопической экземы.
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