Учёные выяснили, почему дети из деревень редко страдают от аллергии

Согласно результатам работы немецких специалистов из Университетской клиники Мюнхена и Института имени Гельмгольца, у детей, которые с раннего возраста находились рядом с крупным рогатым скотом в сельской местности, заметно ниже частота диагностирования бронхиальной астмы, поллиноза и атопической экземы.