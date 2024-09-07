Русские бойцы спасли от ВСУ женщину, оставившую сыну послание

Жительницу ДНР спасли из-под обстрелов благодаря её посланиюРусский парень обратился к военкору RT Андрею Филатову с просьбой найти его мать вблизи Красногоровки, потому что самостоятельно сделать это он не мог.
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