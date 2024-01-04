Медвежий угол
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Медвежий угол

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Таджикистан предал Россию: Сладков рассказал, кто их теперь "крышует"

Таджикистан предал Россию: Сладков рассказал, кто их теперь "крышует"

Мы снова были «добряками», а о нас вытерли ноги? Крайне, крайне интересный вопрос. И отчасти, мы разберёмся и с ним.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
и решетников к ним вдобавок... да ещё затулин начал петь, что он нам нужнее самых нужных
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1 час.
виктор бажинов
Всех нахрен выгнать из России, базу вывезти, а таджикию под прицел вместе с америкосами ! Пора заканчивать с этими мигрантами и их крышей ( чиновниками ) !
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1 час.
Стас Гулинов
Не спасёт!((( ТОлько пролив Сталина!
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1 час.

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