Нападающий "Акрона" Дзюба заявил, что мечтает побить рекорд Лоськова в РПЛ

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба после победы своей команды над подмосковными "Химками" в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что мечтает побить рекорд Дмитрия Лоськова по общему числу голов и голевых передач в чемпионатах России.
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