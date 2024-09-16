Нападающий "Акрона" Дзюба заявил, что мечтает побить рекорд Лоськова в РПЛ

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба после победы своей команды над подмосковными "Химками" в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что мечтает побить рекорд Дмитрия Лоськова по общему числу голов и голевых передач в чемпионатах России.