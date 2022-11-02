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Шарапова о том, чему хотела бы научить сына: «Быть собой – это лучший совет. Я старалась никогда не притворяться»

Мария Шарапова рассказала, какие жизненные уроки хотела бы преподать сыну на основе своего опыта. «Я думаю, что быть собой – это лучший совет.

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