Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о покушении на убийство жителя Ивановской области

В средствах массовой информации сообщается о том, что ранее в городе Иваново между местным жителем и приезжим мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний избил другого, а также высказал угрозы убийством, предприняв попутку задушить.
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