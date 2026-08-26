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Тульские новости

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В России с 2027 года начнется переход на новую модель высшего образования

В России с 2027 года начнется переход на новую модель высшего образования

Полностью завершить реформу планируется в течение следующих трех лет. Переход будет проходить постепенно: новые правила сначала распространятся на отдельные направления подготовки, после чего система будет расширена на остальные специальности.

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