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Татар-информ

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Андрей Егоров: Закон о такси максимально регулирует ответственность перевозчика

Новый закон о такси максимально регулирует вопросы ответственности перевозчика и службы заказа. Об этом заявил в интервью «Татар-информу» председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

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