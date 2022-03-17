Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...
  • Mikhail Stepanov
    Что, обезьяна черножопая, в хохлы перекрестился?«Бостон» вывел из...
  • моряк океанский
    Провалился в НХЛ, провалился на Олимпиаде в Пекине, какие ещё надежды он может оправдать!Оскар Линдберг: «...

Капризов сделал дубль, став 1-й звездой матча с «Бостоном». У него 75 очков в 58 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:2) и был признан первой звездой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх