«Разница-то есть!»: Захарова поймала репортёра из Британии на лжи

Захарова осадила британского журналиста после манипуляций о «падении Лондона».Официальный представитель МИД России Мария Захарова на прошедшем брифинге осадила британского корреспондента телеканала ITV News.
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