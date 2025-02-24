Карякин прокомментировал введение против него санкций

Карякин прокомментировал введение против него санкцийКак отметил сенатор РФ от Республики Крым Сергей Карякин, официальная причина включения его в санкционный пакет — «Угроза территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», а именно за письмо в поддержку Владимира Путина и сбор … .