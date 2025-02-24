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Карякин прокомментировал введение против него санкций

Карякин прокомментировал введение против него санкций

Карякин прокомментировал введение против него санкцийКак отметил сенатор РФ от Республики Крым Сергей Карякин, официальная причина включения его в санкционный пакет — «Угроза территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», а именно за письмо в поддержку Владимира Путина и сбор … .

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