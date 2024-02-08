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Украина попыталась атаковать Крым с помощью дрона

Украина попыталась атаковать Крым с помощью дрона

Системы ПВО пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров с помощью дрона.По данным Минобороны России, в ночь на 8 февраля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.

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