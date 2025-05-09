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Петербургский дневник

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Видео: Войска беспилотных систем принимают участие в параде на Красной площади

Видео: Войска беспилотных систем принимают участие в параде на Красной площади

Впервые в истории Впервые по Красной площади проходит колонна войск беспилотных систем: беспилотники заслужили право поучаствовать в Параде Победы, показав свою высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции.

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