Видео: Войска беспилотных систем принимают участие в параде на Красной площади

Впервые в истории Впервые по Красной площади проходит колонна войск беспилотных систем: беспилотники заслужили право поучаствовать в Параде Победы, показав свою высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции.
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