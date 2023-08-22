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«Из-за какой-то несчастной квартиры вы поссорили меня с внучкой – она теперь со мной общаться не хочет!» – расстраивается бабушка

«Из-за какой-то несчастной квартиры вы поссорили меня с внучкой – она теперь со мной общаться не хочет!» – расстраивается бабушка

— …И получилась прямо по классике жанра: бабушка слегла, ей нужна помощь, а ее любимая внучка не только носу не кажет, но и по телефону-то позвонить не может, про бабулин день рождения забыла напрочь! – рассказывает тридцатишестилетняя Ольга.

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