Как изменилась стоимость ремонта и стройматериалов в Москве и Петербурге

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге Рассказываем, как и почему изменилась стоимость строительных и отделочных материалов для ремонта, а также, стоит ли ждать падения цен В Москве и Санкт-Петербурге подорожали как черновые, так и чистовые отделочные материалы, заметно выросла и стоимость строительных работ.