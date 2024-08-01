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Как изменилась стоимость ремонта и стройматериалов в Москве и Петербурге

Как изменилась стоимость ремонта и стройматериалов в Москве и Петербурге

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге Рассказываем, как и почему изменилась стоимость строительных и отделочных материалов для ремонта, а также, стоит ли ждать падения цен В Москве и Санкт-Петербурге подорожали как черновые, так и чистовые отделочные материалы, заметно выросла и стоимость строительных работ.

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