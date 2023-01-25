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При чем тут Марина Влади? Лужина объяснила, почему не закрутила роман с Высоцким после развода

При чем тут Марина Влади? Лужина объяснила, почему не закрутила роман с Высоцким после развода

История дружбы Ларисы Лужиной и Владимира Высоцкого хорошо известна в актерской среде. Знаменитости настолько часто проводили время друг с другом, что многие думали: у них был тайный роман.

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