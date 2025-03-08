ВС РФ продвигаются в лесных массивах Суджанского района

В Суджанском районе Курской области российским военным удается продвигаться в западном направлении в ходе боев с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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