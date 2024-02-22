Опрос INSA: боле 57% немцев не хотят, чтобы Германия обладала ядерным оружием

Большинство немцев (более 57%) не хочет, чтобы Германия обладала ядерным оружием, при этом более половины жителей ФРГ также отрицательно относятся к размещению третьими странами ядерных боеголовок на территории страны.
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