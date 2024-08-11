Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Natalija Osminina

Секретные бункеры с высокопоставленными офицерами НАТО и ВСУ уничтожаются Россией чуть ли не в ежедневном порядке. Они там плодятся что ли как крысы? Или как кролики? Все командование НАТО переместилось на Украину? И весь Генштаб Киева? Или они из бессмертных? Потому что при таком ежедневном уничтожении желающих пополнять ряды смертников не было бы.