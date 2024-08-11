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Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Уничтожено сразу три командных секретных бункера в Киеве, Кривом Роге и Харькове. Погибли высокопоставленные офицеры ВСУ и НАТО - в сети опубликованы первые некрологи, причём фамилии довольно известные.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Секретные бункеры с высокопоставленными офицерами НАТО и ВСУ уничтожаются Россией чуть ли не в ежедневном порядке. Они там плодятся что ли как крысы? Или как кролики?  Все командование НАТО переместилось на Украину? И весь Генштаб Киева?   Или они из бессмертных? Потому что при таком ежедневном уничтожении желающих пополнять ряды смертников не было бы.
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4 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Да нет- просто эту статью крутят несколько дней!! Напишите про новые победы!!
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3 час.
Natalija Osminina
Понятно. Видимо, пока  с новыми победами не очень.
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3 час.

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