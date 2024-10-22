Президент Египта направился в Казань на саммит БРИКС

Global Look Press/Ahmad Abdo/dpa Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в Казань для участия в саммите БРИКС, на полях которого он планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба египетского лидера.
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