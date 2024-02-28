Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи в Ярославской области

В средствах массовой информации сообщалось, что в ночь на 28 февраля 2024 года в Ярославле агрессивно настроенный мужчина причинил телесные повреждения женщине-фельдшеру, прибывшей по вызову для оказания медицинской помощи его знакомому.
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