Спички - не игрушка

85 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Valerevich Bogomolov
    А что пускай почувствуют на себе,когда заставляли всех спрашивать можно это делать или нет.Британцы вдруг ос...
  • Игорь Кинжалов
    Шойгу придёт и этому хохляцкому клоуну ЗЕ оторвёт яйца... Хоть бы эти мечты сбылись сегодня...Украинский политк...
  • Владимир Щербина
    Шойгу не Шойгу - одно гарантировано: будет избран человек, намного более жёсткий, чем В.В.Путин. На западе склонны сч...Украинский политк...

Россия разозлилась. И это правильно...

Россия разозлилась. И это правильно...

Мы порой ворчим, рассуждаем, что России не хватает дерзости в действиях на международном направлении.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Леонид Буравлев
Всему Свое Время! Для того, чтобы не обращать ни на кого внимания, сначала надо стать сильным, чтобы с тобой считались, а не смеялись над тобой!)))
Артем Луспарян
В огороде бузина , а в Киеве дядька .
Артем Луспарян
В огороде бузина , а в Киеве дядька .
Артем Луспарян
В огороде бузина , а в Киеве дядька .

Картина дня

наверх