Россия разозлилась. И это правильно...

Спички - не игрушкаПолитикаРоссия разозлилась. И это правильно... Мы порой ворчим, рассуждаем, что России не хватает дерзости в действиях на международном направлении.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид БуравлевВсему Свое Время! Для того, чтобы не обращать ни на кого внимания, сначала надо стать сильным, чтобы с тобой считались, а не смеялись над тобой!)))Артем ЛуспарянВ огороде бузина , а в Киеве дядька .Артем ЛуспарянВ огороде бузина , а в Киеве дядька .Артем ЛуспарянВ огороде бузина , а в Киеве дядька .Комментировать
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