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Почему сб. ссср была сильнее в 60-е, а не в 80-е

Почему сб. ссср была сильнее в 60-е, а не в 80-е

Фото из источника m.sports.ruПриветствую уважаемого читателя. В этой публикации попробую разобрать, почему же сборная СССР по футболу имела гораздо более сильные результаты и футбольный "вес" в 60-е, нежели в 80-е, как часто принято считать.

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