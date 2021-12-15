Почему сб. ссср была сильнее в 60-е, а не в 80-е

Фото из источника m.sports.ruПриветствую уважаемого читателя. В этой публикации попробую разобрать, почему же сборная СССР по футболу имела гораздо более сильные результаты и футбольный "вес" в 60-е, нежели в 80-е, как часто принято считать.
Популярные статьи
- Единственный Герой Советского Союза и России получивший "Золотую Звезду" за военные подвиги. Кто он?
- Платошкин резко высказался о судьбе президента России после ухода с поста: «Его ждут тяжелые последствия»
- Тасс: "сша и Украина стали единственными странами, выступившими против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма"
Свежие комментарии