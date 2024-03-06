Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Власти уже определились с локациями для размещения зданий После заседания Президиума правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что городское правительство одобрило еще пять новых объектов по программе создания мест приложения труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии