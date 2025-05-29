Швеция готовится к потенциальной переброске войск

Посол России в Швеции Сергей Беляев в беседе с РИА Новости заявил, что власти страны занимаются модернизацией и расширением транспортных коридоров для потенциальной переброски военных в Финляндию и Прибалтику.
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