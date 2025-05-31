В Орловской области принят закон о развитии семейных предприятий

30 мая произошло важное событие для регионального предпринимательства: на 44-м заседании Орловского областного Совета народных депутатов единогласно принят закон «О развитии семейных предприятий в Орловской области».
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