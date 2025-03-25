Лавров назвал диалог между Россией и США возвращением к нормальности

При этом между странами все еще есть разногласия Диалог между Россией и Соединенными Штатами необходим, его возобновление – это шаг в правильном направлении, а то, что отношения государств испытали при экс-президенте США Джо Байдене, – аномалия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
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