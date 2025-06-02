В США потребовали остановить работу дата-центра ИИ-стартапа xAI Илона Маска

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения США (NAACP) призвала власти Мемфиса немедленно прекратить работу суперкомпьютера Colossus, принадлежащего компании xAI Илона Маска, сообщает TechCrunch.
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