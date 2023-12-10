Посол РФ Феоктистов поздравил президента Аргентины со вступлением в должность

Посол Российской Федерации в Аргентине Дмитрий Феоктистов поздравил президента Хавьера Милея со вступлением в должность от имени России, а также выразил надежду на крепкое сотрудничество Буэнос-Айреса и Москвы.
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