"Будет унизительно". Перед Зеленским стоит дилемма: от решения зависит все

Активисты обещают бессрочные протесты по всей Украине, пока Федорову не вернут пост. К среде давление на Владимира Зеленского достигло нового уровня: украинцы на уличных протестах по всей стране требуют возвращения уволенного министра обороны.
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