Удивляетесь, почему доскональное соблюдение сроков посева семян, высадки рассады, подкормок, температурного режима и норм полива не дают достойного результата в виде небывалых урожаев

﻿﻿Вы задаетесь вопросом, почему тщательное соблюдение сроков посева семян, высадки рассады, внесения удобрений, температурного режима и норм полива не дает достойного результата в виде выдающихся урожаев? Не секрет, что растениям, как и людям, свойственны взаимные благосклонности и антипатии: близость к одним культурам явно приносит им пользу, а близость к другим губительно сказывается на здоровье и урожайности.