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Царьград

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Министерство финансов Украины заявило о нехватке $67 млрд в 2027 году

Министерство финансов Украины заявило о нехватке $67 млрд в 2027 году

Министерство финансов Украины объявило о дефиците $67 млрд для военных расходов в 2027 году. Запрос Минобороны в размере $175 млрд превышает бюджетные возможности страны.

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