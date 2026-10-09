Министерство финансов Украины заявило о нехватке $67 млрд в 2027 году

Министерство финансов Украины объявило о дефиците $67 млрд для военных расходов в 2027 году. Запрос Минобороны в размере $175 млрд превышает бюджетные возможности страны.
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