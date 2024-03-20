Эмил Райкович: «За последние пару недель ЦСКА добился определенного прогресса»

ЦСКА Райковича сыграет с красноярской командой сегодня на домашней арене. «Игра «Енисея» стала неожиданностью для соперников в начале сезона, но сейчас, думаю, все привыкли считать их одной из лучших команд лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии